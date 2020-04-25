Как в США сфабриковали заговор о происхождении COVID-19 в китайской лаборатории

В США независимые журналисты написали статью о том, как журналисты-консерваторы сотрудничали с американским правительством в подготовке заговора о происхождении коронавирус в лаборатории Китая.

Статья под заголовком «Как появилась распространенная Трампом теория заговора о происхождении коронавируса в китайской лаборатории» была опубликована на новостном сайте Grayzone 20 апреля.

Журналисты написали в статье, что когда число жертв коронавируса превысило 40 тысяч, союзники президента Дональда Трампа развернули медиа-войну против Китая, обвинив китайскую лабораторию в искусственном создании коронавируса, не имея при этом существенных доказательств.

Так, в конце января The Washington Times опубликовала статью с версией о вероятном источнике происхождения COVID-19. Автор статьи Дани Шохам написал, что смертоносный вирус могли разработать в биолаборатории в Китае. При этом он признал, что у него нет доказательств.

Впоследствии его предположение осудили 27 ученых общественного здравоохранения из восьми стран в медицинском журнале The Lancet.

В середине апреля The Washington Post опубликовала статью под заголовком «Госдепартамент США предупреждает о проблемах безопасности в лаборатории Уханя, изучавшей коронавирусы летучих мышей», автором которой стал обозреватель Джош Рогин.

На следующий день после публикации статьи сенатор Конгресса США от республиканцев Том Коттон в эфире телеканала Fox News потребовал от властей КНР понести ответственность за смерти от коронавируса.

Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пытается получить от Китая разрешение на осмотр лаборатории в Ухане.

В тот же день Трамп сделал официальное заявление о том, что вирус создали в данной лаборатории, опять же, не предоставив каких-либо доказательств.

В статье на Grayzone отмечается, что Джош Рогин при написании статьи лишь процитировал опубликованную журналом Nature за 2015 год статью «Лабораторный эксперимент по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей находится под угрозой». Ученые считают, что целью Рогина было подтвердить версию о рисках, созданных китайскими исследователями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский вирусолог прокомментировал обвинения в создании коронавируса.