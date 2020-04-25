Ученые рассказали, из чего нужно делать маски

Ученые рассказали, из чего нужно делать маски
Маски можно делать самим. Фото: pixabay.com

Найдено лучшее сочетание тканей для создания эффективной маски.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказали ученые из Чикагского университета. Они выяснили, какие ткани лучше всего использовать для создания эффективной маски. Лучше всего подходит комбинация хлопка с натуральным шелком или шифоном – такое средства защиты способно отфильтровывать минимум 80% частиц.

Напоминаем, что чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем. Это значит, что опасность представляют чихающие, кашляющие и громко разговаривающие люди. Для оберегания себя от инфекции нужно носить маски – в том числе самодельные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стоматологи в Гатчине сшили маски для коллег. Всего им удалось сделать 150 средств защиты, которые раздадут врачам.

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