Мишустин требует стимулировать студентом-медиков

Тем, кто помогает лечить коронавирусных больных, заплатят.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он поручил правительство обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам старших курсов, которые на безвозмездной основе помогают лечить коронавирусных пациентов. Сейчас обучающиеся четвертых и пятых курсов проходят практику в больницах и заботятся о пациентах с легкой формой течения болезни. Мишустин заявил, что информацию нужно донести до субъектов страны до 28 апреля.

Напоминаем, что власти уже обсуждали момент с привлечением студентом медвузов к борьбе с инфекцией. На данный момент многие из них – волонтеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ выступила против утверждения об иммунитете к коронавирусу. Организация отмечает, что не доказано, что организм вырабатывает иммунитет к новой инфекции.