ВОЗ выступила против утверждения об иммунитете к коронавирусу

ВОЗ выступила против утверждения об иммунитете к коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay

Организация отмечает, что не доказано, что организм вырабатывает иммунитет к новой инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщается на сайте ВОЗ. В организации выступили против введения иммунных паспортом, которые предлагают давать тем, у кого есть антитела к вирусу. Правительства некоторых стран хотят разрешать таким гражданам свободно путешествовать и вернуться на работу. В ВОЗ уверяют, что нет доказательств того, что иммунитет действительно вырабатывается, поэтому нельзя подвергать кого-либо опасностей.

«Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования»,

— подчеркивает ВОЗ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что академик рассказал, как действует коронавирус. Он заявил, что после того, как инфекция попадает в организм, иммунная система иногда начинает слишком сильно реагировать. Это принято называть цитокиновым штормом, в результате которого появляется хаос.

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