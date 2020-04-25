Академик рассказал, как действует коронавирус

Часто причиной смерти становится слишком сильная реакция иммунной системы.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов телеканалу RT. Он заявил, что после того, как инфекция попадает в организм, иммунная система иногда начинает слишком сильно реагировать. Это принято называть цитокиновым штормом, в результате которого появляется хаос. Порой врачи считают это явление осложнениями, но правильнее говорить о иммунопатологии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении. Ей запрещали покидать палату до тех пор, пока тесты на инфекцию приходили положительными. Исключением является только больничный душ, домой же можно отправляться после того, как два теста оказываются отрицательными.