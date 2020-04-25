Россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении

Она поделилась подробностями больничной жизни.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказала россиянка, пишет портал «161.ru». Женщина, переболевшая коронавирусам, поделилась своими наблюдениями. Ей запрещали покидать палату до тех пор, пока тесты на инфекцию приходили положительными. Исключением является только больничный душ, домой же можно отправляться после того, как два теста оказываются отрицательными.

Взрослых обычно лечат таблетками от малярии или от гепатита. Детей лечат простым арбидолом, заявила пациентка. Она также посоветовала гражданам взять с собой домашнюю аптечку на всякий случай. Также нельзя забывать об удобной одежде, тапочках, пижаме, средствах личной гигиены, полотенце и еде.

«Если откажетесь здесь что-то есть, то останетесь голодными. В палате есть холодильник — смело запасайтесь фруктами и какими-то продуктами»,

—посоветовала женщина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Госдумы Новиков попал в больницу с подозрением на COVID-19.