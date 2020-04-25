Депутат Госдумы Новиков попал в больницу с подозрением на COVID-19

Депутат Госдумы Новиков попал в больницу с подозрением на COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay

Депутат Государственной думы, первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков доставлен в медучреждение с подозрением на новый тип коронавируса.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник во фракции, бригада скорой помощи госпитализировала парламентария в пятницу, 24 апреля. У него заподозрили заражение коронавирусной инфекцией.

Источник также сообщил агентству, что коронавирус обнаружили у четырех водителей, которые развозят депутатов Госдумы. По данным источника, сначала заболели водители в гараже управделами.

Один из водителей работает с депутатом Леонидом Калашниковым, которого ранее также госпитализировали с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы Леонид Калашников госпитализирован в больницу с коронавирусом. По словам Калашникова, у него высокая температура, но к аппарату ИВЛ он не подключен.

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