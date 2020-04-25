Депутат Госдумы госпитализирован в больницу с коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета о делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил о том, что у него выявили коронавирус.

Депутат рассказал «Интерфаксу», что он находится в больнице под присмотром специалистов. О своем состоянии он выразился как о «не очень хорошем». По словам Калашникова, у него высокая температура, но к аппарату ИВЛ он не подключен.

Парламентарий также отметил, что болеет уже примерно неделю, а до этого находился на карантине. По словам Калашникова, его заразил его водитель.

По данным агентства, всех, кто мог контактировать с зараженным депутатом, отправили на карантин. Источник в Госдуме сообщил, что все необходимые меры по предупреждению распространения были приняты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заболевших коронавирусом в России достигло 74,5 тысячи человек.