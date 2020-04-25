Число заболевших коронавирусом в России достигло 74,5 тысячи человек

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в России превысили 74,5 тысячи.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, в России зарегистрировано 74 588 случаев инфицирования новым коронавирусом в 85 регионах.

Уточняется, что за последние сутки подтверждено почти шесть тысяч новых случаев заражения. За это время из больниц выписали 682 выздоровевших человека. За весь период с начала пандемии в стране выздоровели 6 250 россиян.

Число летальных исходов за последние 24 часа составляет 66. Общее число смертей от коронавируса достигло 681.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 215 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки в Петербурге провели 9335 тестов на наличие коронавирусной инфекции.