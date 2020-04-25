В Петербурге выявили 215 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Северной столице заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 215 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге на 25 апреля, всего в городе с начала эпидемии выявлено 2926 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 23. Из медицинских учреждений после выздоровления выписали 460 человек.

За минувшие сутки в Петербурге провели 9335 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день на карантине находятся 3746 петербуржцев, из которых 60 размещены в обсерваторе, 493 находятся на домашней самоизоляции, 3193 — контактировавшие с зараженными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона. Жертвами коронавируса стали 197 162 человека.