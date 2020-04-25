В Петербурге выявили 215 новых случаев заражения COVID-19

В Петербурге выявили 215 новых случаев заражения COVID-19
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: rospotrebnadzor.ru

За последние сутки в Северной столице заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 215 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге на 25 апреля, всего в городе с начала эпидемии выявлено 2926 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 23. Из медицинских учреждений после выздоровления выписали 460 человек.

За минувшие сутки в Петербурге провели 9335 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день на карантине находятся 3746 петербуржцев, из которых 60 размещены в обсерваторе, 493 находятся на домашней самоизоляции, 3193 — контактировавшие с зараженными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона. Жертвами коронавируса стали 197 162 человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главу поселения в Ленобласти оштрафовали за перевернутый флаг России
Число заболевших коронавирусом в России достигло 74,5 тысячи человек
В Петербурге выявили 215 новых случаев заражения COVID-19
В Петербурге задержали музыканта Максима Леонидова за прогулку в парке
Число рейсов «Аэрофлота» сократилось до 50-80 в сутки
В Роспотребнадзоре назвали условия прекращения передачи COVID-19
Жителя Киришей обвинили в развращении 8-летней девочки
Стало известно, как проходит плановое лечение во время пандемии