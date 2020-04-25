Друг Бабкиной просит молиться за артистку

Она все еще находится в «пограничном состоянии». Непонятно, когда звезда сможет вернуться домой.

Об этом стало известно 25 апреля. Обо всем сообщает «СтарХит». Друг певицы Надежды Бабкиной, отвечая на вопрос о ее самочувствии, призвал россиян молиться за нее. Она сейчас находится в «пограничном состоянии», но врачи не оставляют надежду на восстановление организма. Источник отметил, что вероятны разные развития событий.

Напоминаем, что Бабкина обратилась к врачам еще в начале апреля из-за плохого самочувствия. Ее пришлось госпитализировать и ввести в искусственную кому. Некоторые СМИ писали, что у артистки коронавирус, но представители знаменитости эти слухи отрицают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Надежда Бабкина вышла на связь из больницы. Она поговорила с сыном и концертным директором своего театра Сергеем Горохом. Больше всего знаменитость волнует, поздравят ли ее внучку с пятилетием.