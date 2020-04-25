Ксению Собчак затравили за помощь пенсионерам

Ксению Собчак затравили за помощь пенсионерам
Собчак разносит пенсионерам еду. Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Телеведущая рассказала о том, что раздает еду пожилым гражданам, делая упор в том числе на ее полезности.

Об этом стало известно 25 апреля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что помогает пенсионерам – раздает им запрашиваемые продукты, а также развозит «правильное» и здоровье пожилым людям. Собчак призвала людей поступать также, потому что некоторым сейчас нечего есть.

В комментариях пользователи отметили, что лучше бы телеведущая не делилась добрыми делами. У них складывается впечатление, что Собчак делает все напоказ ради лайков и подписок. Другие поддержали телеведущую и заверили, что она молодец.

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