Сотрудники ДПС вытащили из Большой Невки тонущего мужчину

О плавающем в холодных водах Северной столице мужчине сообщили в ГИБДД случайные очевидцы.

Инцидент произошел сегодня, 26 апреля, у Ушаковского моста. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники транспортной полиции отреагировали на вызов и направились на место происшествия. Мужчину удалось спасти и вытащить на берег. Прибывшие сотрудники скорой помощи зафиксировали у пострадавшего повышенное содержание алкоголя в крови, а также переохлаждение. Дальнейшую помощь гражданин получит в стенах больницы, в которую его госпитализировали

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге женщину спасли из Невы. Пострадавшая плыла по течению реки. Спасатели вытащили ее из воды и отогрели пледами. Серьезного переохлаждения женщина, к счастью, не получила.