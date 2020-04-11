В Петербурге женщину спасли из Невы

Инцидент произошел сегодня, 11 апреля, рано утром. Причина купания в ледяных водах реки устанавливается.

Сотрудникам МЧС сообщили о происшествии в 7:33. Очевидец рассказал, что на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко по течению реки плывет женщина. Спасатели оперативно отправились вызволять из беды пострадавшую. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в экстренных службах.

Женщину около 40 лет достали из воды и на берегу отогрели пледами. По предварительным данным, серьезно пострадать она не успела.

Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в закрытом парке Монрепо выловили тонущего байдарочника. В ледяной воде мужчина пробыл 20 минут. Его спасли, переодели в сухую одежду и вызвали скорую помощь. Его жизни ничего не угрожает.