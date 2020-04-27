Похитителей 80 плиток шоколада из «Пятерочки» задержали с сырами и конфетами

Двое мужчин похитили шоколад и конфеты из магазина. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Двое мужчин похитили шоколад и конфеты из магазина. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Адмиралтейском районе Петербурга ограбили супермаркет «Пятерочка». Двое мужчин прихватили с собой 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет.

Хищение произошло в супермаркете на улице Егорова 25 апреля. По словам работников «Пятерочки», двое мужчин забрали сладости и скрылись на белом автомобиле Volkswagen Jetta.

Задержать подозреваемых удалось по горячим следам 26 апреля на бульваре Новаторов. Ими оказались уроженцы Северной Осетии 32 и 29 лет. Оба мужчины прежде были судимы и нигде не работают.

«По оперативной информации, мужчины могут быть наркозависимыми», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В машине подозреваемых также обнаружены шампуни, сыры, масло, конфеты и другие товары. Объяснить их происхождение злоумышленники не смогли. Полиция полагает, что они могут быть причастны к хищениям продуктов из магазинов в других районах города. Товары злоумышленники возможно сбывали на рынках.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обчистили магазин на улице Харченко.