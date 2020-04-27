В Минпросвещения признали, что школы не готовы к онлайн-обучению

В Минпросвещения признали, что школы не готовы к онлайн-обучению
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Фото: kremlin.ru

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов признал, что российские школы действительно испытывали трудности при переходе на дистанционное обучение.

Министр рассказал в интервью «Коммерсанту», что правительство поставило на первое место задачу обеспечить здоровье людей. По словам Кравцова, все контрольные и экзамены можно пересдать, а учебный год — наверстать, а вот «жизнь и здоровье никто не вернет». В связи с этим было решено перейти на дистанционное обучение.

«Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучились с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», — отметил глава Минпросвещения.

Кроме того, он признал, что у многих не было возможности заниматься из дома из-за отсутствия техники. По его словам, нуждающимся семьям раздали почти 50 тысяч гаджетов, однако этого оказалось недостаточно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обучение минпросвещения школы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финские врачи считают, что тесты на коронавирус могут показывать неверные ...
Том Хэнкс придумал название для вакцины от коронавируса из его крови
На Набережной Макарова обновили краску у фонарей
В июле Ленобласть планирует открыть детские лагеря
В Петербурге дети безвестно отсутствующих алиментщиков получат пенсию по ...
Пулковская таможня пресекла попытку отправки в Канаду военного шлема
В России открыли горячую линию по питанию на самоизоляции
В отелях Турции откажутся от шведского стола из-за коронавируса