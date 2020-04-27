В Минпросвещения признали, что школы не готовы к онлайн-обучению

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов признал, что российские школы действительно испытывали трудности при переходе на дистанционное обучение.

Министр рассказал в интервью «Коммерсанту», что правительство поставило на первое место задачу обеспечить здоровье людей. По словам Кравцова, все контрольные и экзамены можно пересдать, а учебный год — наверстать, а вот «жизнь и здоровье никто не вернет». В связи с этим было решено перейти на дистанционное обучение.

«Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучились с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», — отметил глава Минпросвещения.

Кроме того, он признал, что у многих не было возможности заниматься из дома из-за отсутствия техники. По его словам, нуждающимся семьям раздали почти 50 тысяч гаджетов, однако этого оказалось недостаточно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года.