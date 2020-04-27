Власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса

"Статус культурной столицы России накладывает на нас большие обязательства перед деятелями культуры и искусства", — подчеркнул Беглов. Фото: Baltphoto

"Статус культурной столицы России накладывает на нас большие обязательства перед деятелями культуры и искусства", — подчеркнул Беглов. Фото: Baltphoto

Смольный обеспечит финансовую поддержку учреждениям культуры в Петербурге, которые серьезно пострадали от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он поручил комитетам по финансам и культуре разработать программу поддержки государственных театров, концертных и образовательных организаций.

Так, необходимо скорректировать бюджет на текущий год, и утвердить сохранение финансирования вышеперечисленных учреждений. Кроме того, планируется создать резервный фонд для поддержки сферы культуры, поскольку сейчас все они фактически полностью прекратили получать какой-либо доход.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станцию петербургской подземки «Площадь Ленина» признали объектом культурного наследия.