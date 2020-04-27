Эксперты назвали инвестклимат в Петербурге одним из самых благоприятных в России

Город вошел в топ-5 по всей стране.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщили в Смольном. Агенство стратегических инициатив составило рейтинг российских город с самым благоприятным инвестиционным климатов. Северная столица вошла в топ-5, рассказал губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства.

Таким образом, городская госпрограммы «Экономическое развитие и экономика знания в Санкт-Петербург» работает хорошо. В городе хорош обстоят дела с развитием науки, инвестиций и прочих сфер. Все это не может не влиять на инвестклимат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инвестиции в недвижимость Петербурга выросли на 77%. По словам гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, в 2019 году произошло значительное сокращение инвестиций в жилые девелоперские проекты, что связано с рекордным пополнением своих инвестпрограмм девелоперами в 2018 году.