Петербуржцы, вдоволь нагулявшись, возвращаются по домам

Петербуржцы, вдоволь нагулявшись, возвращаются по домам
Гражданам надоедает сидеть дома. Фото: скриншот

Граждане не очень тщательно соблюдают режим самоизоляции, так что индекс радует, то печалит.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Данные опубликованы сервисом «Яндекс.Карты». Весь день улицы Санкт-Петербурга были полны людьми – по какой причине всем понадобилось куда-то идти, непонятно, но индекс самоизоляции из-за этого поднялся до «красной» зоны. Постепенно шкала начинает бледнеть и приобретать более спокойные тона – это значит, что граждане возвращаются домой. Сейчас индекс составляет 3,3 балла. Для сравнения – раньше, до введения ограничений, индекс составлял 2,1 балла.

Эксперты отмечают, что чем больше люди сидят дома, тем больше им это надоедает. Как итог – петербуржцы забывают о важности своего здоровья и отправляются на прогулки или встречи с друзьями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 пунктах Ленобласти. Количество заболевших выросло на 43.

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