Петербуржцы, вдоволь нагулявшись, возвращаются по домам

Граждане не очень тщательно соблюдают режим самоизоляции, так что индекс радует, то печалит.
Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Данные опубликованы сервисом «Яндекс.Карты». Весь день улицы Санкт-Петербурга были полны людьми – по какой причине всем понадобилось куда-то идти, непонятно, но индекс самоизоляции из-за этого поднялся до «красной» зоны. Постепенно шкала начинает бледнеть и приобретать более спокойные тона – это значит, что граждане возвращаются домой. Сейчас индекс составляет 3,3 балла. Для сравнения – раньше, до введения ограничений, индекс составлял 2,1 балла.
Эксперты отмечают, что чем больше люди сидят дома, тем больше им это надоедает. Как итог – петербуржцы забывают о важности своего здоровья и отправляются на прогулки или встречи с друзьями.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 пунктах Ленобласти. Количество заболевших выросло на 43.