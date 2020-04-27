Россияне смогут присоединиться к онлайн-трансляции Петербургской капеллы

Уже сегодня гражданам предложили послушать классику.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской капеллы. Учреждение присоединилось к проекту Stay Home with Russian Seasons, и теперь будет проводить онлайн-трансляции, чтобы развлекать россиян, находящихся в режиме самоизоляции. Первый эфир состоялся уже в этот понедельник в восемь часов вечера на сайте «Русские сезоны». Все желающие могли посмотреть запись концерта «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, записанный в январе 2020 года.

Напоминаем, что сейчас многие петербургские театры подготовили много необычных постановок, чтобы россияне могли саморазвиваться, сидя дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа «Алиса» устроила онлайн-концерт. Артисты презентовали новый альбом и ответили на вопросы своих поклонников. Кинчев отметил, что для него это новый опыт и группа не привыкла выступать в программах, это чуждый ей формат.