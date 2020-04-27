Беглов прокомментировал ситуация с коронавирусом в Петербурге

Губернатор заявил, что все не так уж хорошо, хотя количество зараженных не увеличивается.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире Радио России. Он заявил, что меры, введенные в связи с распространением коронавируса, помогли городу избежать огромных потерь. С другой стороны, спустя месяц после объявления режима самоизоляции ситуация остается непростой. Глава города подчеркнул, что инфекция оказалась жестокой и коварной. Тем не менее, власти очень надеются, что эпидемия пойдет на спад уже к майским праздникам.

Впрочем, нельзя быть уверенными, что так будет. Так, на прошлой неделе число заболевших в пять раз превысило количество выздоровевших. Петербуржцы начали хуже соблюдать меры предосторожности, что может стать причиной увеличения числа заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» профинансирует закупку средств защиты для врачей Петербурга.