Беглов прокомментировал ситуация с коронавирусом в Петербурге

Беглов прокомментировал ситуация с коронавирусом в Петербурге
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор заявил, что все не так уж хорошо, хотя количество зараженных не увеличивается.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире Радио России. Он заявил, что меры, введенные в связи с распространением коронавируса, помогли городу избежать огромных потерь. С другой стороны, спустя месяц после объявления режима самоизоляции ситуация остается непростой. Глава города подчеркнул, что инфекция оказалась жестокой и коварной. Тем не менее, власти очень надеются, что эпидемия пойдет на спад уже к майским праздникам.

Впрочем, нельзя быть уверенными, что так будет. Так, на прошлой неделе число заболевших в пять раз превысило количество выздоровевших. Петербуржцы начали хуже соблюдать меры предосторожности, что может стать причиной увеличения числа заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» профинансирует закупку средств защиты для врачей Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пентагон опубликовал видео с НЛО
РПЦ утвердила систему наказаний для священников, нарушающих самоизоляцию
МВД подготовило кодекс этики для полицейских
В Петербурге осудят четырех полицейских, подозреваемых в служебном подлоге ...
Эксперт объяснил, почему в России низкий уровень смертности от коронавируса
Беглов прокомментировал ситуация с коронавирусом в Петербурге
Названо число случаев заражения коронавирусом в Мариинской больнице
Грабители в России начали использовать усыпляющие медицинские маски