Пентагон опубликовал видео с НЛО

Пентагон опубликовал видео с НЛО
Видео действительно подлинные. Фото: скриншот

На небе виднеется нечто, названное «неопознанным явлением».

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщил Пентагон на своем сайте. Там опубликованы видеозаписи, на которых запечатлено неопознанный летающие объекты. Один ролик снят в 2004 году, остальные в январе 2015 года. Их опубликовали неизвестные еще несколько лет назад без разрешения ВМС, но теперь ведомство подтвердило их подлинность.

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как «неопознанные»,

— говорится в заявлении Пентагона.

Судя по всему, в небе летало нечто, чему нет названия. Это, пишут эксперты, не похоже ни на самолет, ни на вертолет, ни на что-либо еще.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в небе над Лос-Анджелесом заметили НЛО в форме сигары. На видео запечатлен длинный сигарообразный объект, который, кажется, летит задом наперед. Оператор, Роберт Нуньес, приближает изображение в надежде определить, что это такое.

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