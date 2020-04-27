Названы расценки видеороликов от звезд во время карантина

Многие знаменитости зарабатывают на том, что записывают поздравительные ролики.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем сообщает «Комсомольска правда», ссылаясь на собственные источники. Сейчас все россияне вынуждены соблюдать режим самоизоляции – и звезды не исключение. Чтобы немного подзаработать, они соглашаются записать видеопоздравление. Так, артистка Любовь Успенская готова поздравить изменника за 30 тысяч рублей.

Актеры Настасья Самбурская и Павел Деревянко просят 15 тысяч рублей, а Прохор Шаляпин всего лишь 4 тысячи. Еще скромнее оказалась Елена Борщева – 3,9 тысяч рублей. А вот самой дорогой знаменитостью оказался певец Михаил Мишустин – он оценивает ролик в 200 тысяч рублей

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ назвали гонорары Галкина, Петросяна и Реввы. Максим Галкин может якобы получить до 3,5 млн рублей — около 50 тысяч евро. Александр Ревва берет около