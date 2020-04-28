Кинологи прокомментировали введение штрафов за лай собак по ночам

Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев считает, что хозяева лающих по ночам собак должны нести ответственность за поведение своих домашних питомцев.

«Если собака постоянно скулит или лает, и это продолжается и днем, и ночью, а хозяин при этом не предпринимает никаких мер — то тогда эту ситуацию правда можно рассматривать как безответственное отношение к животному и к обществу, что может вести к административной ответственности», — уверен кинолог, сообщает РИА Новости.

В Минюсте сообщили о новых изменениях в проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предлагается ввести по итогам общественного обсуждения. Статья об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00 будет дополнена положением о бездействии и наказании тех граждан, которые не предпринимают каких-либо мер для обеспечения тишины. В частности, накажут тех, кто оставил на длительный срок в квартире собаку, которая громким лаем беспокоит соседей, или не отключил неисправную сигнализацию автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве юстиций РФ предложили включить в новый КоАП РФ штрафы за ночной шум, который мешает добросовестным гражданам. К источникам шума отнесли лай собак и автомобильную сигнализацию. В Совете Федерации открыты к обсуждению данных предложений, хотя ранее планировалось инициативы не рассматривать.