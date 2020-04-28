Бугры, Янино и Новодевяткино исключили из программы «сельской ипотеки»

В Ленинградской области изменили перечень населенных пунктов, в которых можно оформить кредит на жилье по программе «Сельская ипотека». Из списка пропала зона интенсивной урбанизации.

Речь идет о таких муниципалитетах как Бугры, Янино-1, Новодевяткино, Новоселье, Заневка, Новогорелово, Малое Карлино, поселок имени Тельмана и других. Актуализированный перечень опубликован на сайте комитета по агропромышленному комплексу. Постановление об его утверждении подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Одновременно с этим список был дополнен новыми населенными пунктами. Получить кредит по программе «Сельская ипотека» со ставкой не более 3% теперь можно почти на всей территории Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первоначальный взнос по кредиту на жилье для семей с детьми при использовании материнского капитала будет снижен до 15%.