Бугры, Янино и Новодевяткино исключили из программы «сельской ипотеки»

Бугры, Янино и Новодевяткино исключили из программы &#171;сельской ипотеки&#187;
Бугры. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Ленинградской области изменили перечень населенных пунктов, в которых можно оформить кредит на жилье по программе «Сельская ипотека». Из списка пропала зона интенсивной урбанизации.

Речь идет о таких муниципалитетах как Бугры, Янино-1, Новодевяткино, Новоселье, Заневка, Новогорелово, Малое Карлино, поселок имени Тельмана и других. Актуализированный перечень опубликован на сайте комитета по агропромышленному комплексу. Постановление об его утверждении подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Одновременно с этим список был дополнен новыми населенными пунктами. Получить кредит по программе «Сельская ипотека» со ставкой не более 3% теперь можно почти на всей территории Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первоначальный взнос по кредиту на жилье для семей с детьми при использовании материнского капитала будет снижен до 15%.

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