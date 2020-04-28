В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 511 человек

Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 511 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

При этом выздоровели 156 человек, смертельных случаев – шесть.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 066 417 человек. Скончались 211 663, при этом 923 448 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.