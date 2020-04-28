В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1660

На прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима ЧП до 17 мая.Фото: Pixabay

На прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима ЧП до 17 мая.Фото: Pixabay

В Эстонии за сутки зафиксировано 13 новых случая коронавируса. Таким образом число зараженных коронавирусом достигло 1660 человек. Об этом сообщает республиканский департамент здоровья.

С начала пандемии 50 человек скончались, 240 выздоровели.

Правительство Эстонии 12 марта объявило введении в стране режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса, который должен был действовать до 1 мая. На прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима ЧП до 17 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. За последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 72 смертельных случая.Всего в стране сейчас 93 558 зараженных, 867 погибших, выздоровели 8456 человек. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 072 863 человека. Скончались 211 738, при этом 924 578 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.