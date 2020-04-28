Петербургское метро на майских праздниках не будет работать по ночам

Петербургское метро на майских праздниках не будет работать по ночам
Переходы с линии на линию закроются в 22:15. Фото: Baltphoto

Петербургская подземка продлевает коронавирусные ограничения.

Метро в Петербурге откажется от работы в круглосуточном режиме на майских праздниках в 2020 году.

Круглосуточный режим работы подземки в ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая 2020 года отменяется. Станции закроются для входа в 22:00 — согласно актуальному графику, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Переходы с линии на линию закроются в 22:15.

В Петербурге выявлено 198 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число зараженных коронавирусом в городе выросло до 3436 человек. При этом 27 человек погибли, а 544 выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. За последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 72 смертельных случая. Всего в стране сейчас 93 558 зараженных, 867 погибших, выздоровели 8456 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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