В США коронавирус нашли у двух кошек

От кошки к человеку, вирус не передается. Фото: pixabay.com

От кошки к человеку, вирус не передается. Фото: pixabay.com

Они стали первыми животными в Америке, у которых выявили инфекцию.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщили представители Министерства сельского хозяйства США и врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний. У двух кошек, проживающих в Нью-Йорке, выявили коронавирусную инфекцию. Каковы были симптомы болезни – не уточняется, говорится лишь, что случаи легкие, поэтому малышки должны выжить. В агентстве отметили, что до этого в Америке не было выявлено случаев заражения у животных.

Также там заверили, что нет оснований полагать, что домашние животные являются активными переносчиками коронавируса.

«Нет никаких оснований для принятия мер против домашних животных, поскольку их вирус не передается людям»,

— говорят эксперты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия вышла на восьмое место в списке стран по числу зараженных коронавирусом. Всего в стране сейчас 93 558 зараженных, 867 погибших, выздоровели 8456 человек.