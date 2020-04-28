Путин не сказал, будет ли продлен режим самоизоляции в России

Путин не сказал, будет ли продлен режим самоизоляции в России
Пока что подробностей никаких нет. Фото: pixabay.com

Он отметил, что вопрос нужно решать на местах, так как везде разная ситуация.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем рассказал президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам в эфире Первого канала. Он заявил, что майские праздники продлятся с 1 по 11 мая включительно, но на главный вопрос россияне ответа не получили. Путин считает, что решение о продлении режима самоизоляции должны принимать местные власти.

В разных регионах России разное количество заболевших, поэтому президент просит администрации оценивать ситуацию самостоятельно, не оглядываясь на то, как поступают другие. Как минимум до конца майских праздников всем нужно оставаться дома, остальные подробности станут известны позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что День работника медпомощи хотят установить в России. Президент России очень благодарен всем, кто проявляет мужество и борется за российский народ.

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