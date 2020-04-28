Клип группы Little Big стал самым просматриваемым русским роликом на YouTube

За полгода видео набрало более 400 миллионов просмотров.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем рассказал фронтмен питерской рейв-группы Little Big в Instagram. Он заявил, что клип на трек Skibidi признали самым просматриваемым на YouTube среди русскоязычного сегмента.

«Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал»,

— написал написал Илья Прусикин.

На данный момент ролику даже меньше, чем полгода, а его успели посмотреть более 400 миллионов раз. На видео стоит 3,4 миллиона лайка. Напоминаем, что после выхода клипа был устроен флешмоб, в котором участвовали не только простые россияне, но и звезды различной величины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Little Big примет участие в концерте от создателей «Евровидения». В этом году участники не будут конкурировать друг с другом. А сам концерт будут транслировать все страны-участницы отмененного в этом году «Евровидения». Шоу в России своим зрителям представит Первый канал.