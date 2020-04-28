Эксперты проверили качество молока в Петербурге и поделились неутешительными выводами

Эксперты проверили качество молока в Петербурге и поделились неутешительными выводами
Качественное молоко содержит натуральный молочный жир. Фото: pixabay.com

Специалисты организации «Общественный контроль» проинспектировали качество ультрапастеризованного молока, стоящего на полках супермаркетов Северной столицы.

Результаты проверки оказались неутешительными: 8 из 10 исследованных образцов признаны фальсифицированными. Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал глава «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. Оказалось, что недобросовестные производители под видом молока продают суррогаты, чтобы обойти законодательство.

Молоко, по факту не являющееся молоком, поставляют предприятия Рязанской, Ростовской, Калужской и Московской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев. В суррогаты добавляют дешевые заменители молочного жира. Кроме того, в них содержится меньше белков и жиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в чипсах обнаружили мышьяк и кадмий.

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