Эксперты нашли кадмий и мышьяк в чипсах

Эксперты нашли кадмий и мышьяк в чипсах
Чипсы - вредный перекус. Фото: Pixabay

Проверку прошли 16 торговых марок, которые можно встретить в российских магазинах.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование Роскачества. Эксперты решили проверить, каков состав чипсов, продающихся в российских магазинах. Всего они испытали 16 торговых марок, была взяты чипсы картофельные, зерновые и овощные.

У чипсов четырех марок в составе обнаружили кадмий – его содержание превышало допустимый уровень, в одном случае аж в десять раз. Также неожиданно специалисты нашли мышьяк, но при этом не выявили наличие ГМО, красителей и консервантов.

Усилители вкуса также есть в образцах, но нарушений не выявлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришах собираются открывать завод по производству чипсов. Предприятие хотят построить к 2021 году.

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