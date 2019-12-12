В Киришах собираются открывать завод по производству чипсов

Предприятие хотят построить к 2021 году.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает АБН. О намерении возвести завод заявил ПАО «Киришский хлебокомбинат». Инициативу уже обсудили с главой регионального Госстройнадзора Денисом Горбуновым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Оба поддержали идею, так что стоит ожидать реализации проекта.

Уточняется, что завод по производству чипсов должен появиться на территории бывшего хлебокомбината. Непонятно, сколько денег готовы вложить в объект.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти откроют завод по производству полуфабрикатов. Данный завод сможет выпускать до 200 тонн продукции. По предварительным данным, завод могут построить во Всеволожском районе.