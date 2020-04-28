Искалеченная мужем Маргарита Грачева выступила против травли Регины Тодоренко

Россиянка Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, выступила в защиту Регины Тодоренко, неуважительно высказавшейся в отношении жертв домашнего насилия.
Провокационные высказывания, которые допустила в интервью ведущая программы «Орел и Решка», как считает Грачева, следствие неосведомленности звезды о реальном положении некоторых женщин в российских семьях. Поэтому Маргарита предложила не превращать конфликт в «войну», а просветить Регину в ситуации с домашним насилием в стране.
Грачева подтвердила, что и сама не понимала масштабов проблемы, с которой сталкиваются многие россиянки, пока не оказалась в трагическом положении. Тем не менее, Маргарита отметила, что позиция Тодоренко в корне неверна и подчеркнула, что публичный человек должен нести ответственность за свои слова, распространяющиеся на огромную аудиторию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Регину Тодоренко защитили Ксения Собчак, Иван Ургант и певица Валерия.