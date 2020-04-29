Названы страны, которые «выиграли» от борьбы с пандемией коронавируса

Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали первыми странами, одержавшими победу над коронавирусной инфекцией.

Вышеперечисленные государства, пока остальные все еще борются с пандемией, взяли болезнь под контроль и постепенно возвращаются к обычной жизни. Помимо очевидных плюсов, снятие карантинных ограничений принесло этим странам экономический рост: их национальные валюты рекордно укрепились, передает телеканал CNBC.

Экономическому развитию Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии не может не способствовать быстрое восстановление соседнего с ними государства — Китая. Отметим, что в остальном мире ситуация с экономикой не столь радужная.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после снятия ограничительных мер в Китая экономика Поднебесной впервые за 30 лет продемонстрировала негативную тенденцию.