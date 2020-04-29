Сергей Соседов заподозрил у Аллы Пугачевой инсульт

Сергей Соседов заподозрил у Аллы Пугачевой инсульт
Пугачева меж тем радует поклонников оптимистичными фотографиями. Фото: Instagram @alla_orfey

Журналист и критик Сергей Соседов давно с неодобрением относится к творчеству Аллы Пугачевой. Еще в 2010 году он заподозрил, что Примадонна перенесла серьезное заболевание, повлиявшее на харизму артистки, а теперь, кажется, нашел этому подтверждение.

На якобы прощальном концерте Пугачевой под названием «Сны о любви» Соседова поразила неудачная актерская игра певицы, а также плохая координация. Журналист предположил, что Примадонна серьезно больна. Наблюдается за последующими телевизионными проектами с участием артистки Соседов утвердился в своих подозрениях.

Он специально продемонстрировал записи различных выступлений Пугачевой за последние годы независимым медикам, нейтрально относящимся к певице. Все они подтвердили, что такое поведение характерно для людей перенесших, к примеру, инсульт или сложную операцию на сердце, пишет издание «Дни.ру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супруг Пугачевой, юморист и шоумен Максим Галкин, с любовью поздравил Примадонну с 71-летием.

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Сергей Соседов заподозрил у Аллы Пугачевой инсульт
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