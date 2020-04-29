В Москве из-за ограничительных мер по COVID-19 ограничили шумные работы

Любителям вечного ремонта временно придется найти себе другое хобби.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничительные меры по коронавирусной инфекции, в том числе и режим самоизоляции, по 11 мая включительно. При этом, стоит понимать, что все остаются дома, где находятся все свободное время. Отдыхают в нерабочие дни далеко не все. Кто-то продолжает выполнять свои обязанности удаленно. Для качественной работы очень важны подходящие условия. Шум попросту может отвлекать.

Мэр вошел в положение москвичей и ужесточил меры в отношении «закона о тишине». Об этом он сообщил на своем сайте. В связи с этим, с 28 апреля, шумные ремонтные работы могут проводиться с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. Данные условия действуют во все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников.

Стоит отметить, что данные ограничения не коснутся проведения важных работ, которые отложить невозможно.

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