В Москве крупно оштрафовали первого человека без цифрового пропуска

В Москве крупно оштрафовали первого человека без цифрового пропуска
Цель камер - дисциплинировать водителя, а не содрать с него штраф. Фото: pixabay.com

Мужчина решил проехаться по городу без разрешения, нарушение зафиксировали камеры видеофиксации.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на координатора движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он заявил, что в Москве оштрафовали гражданина без цифрового пропуска – он ехал куда-то на личном автомобиле, не получив перед этим разрешения. Таким образом, нарушение режима самоизоляции москвичу стоило пять тысяч рублей. Это первый случай, когда факт нарушения зафиксировали камеры видеофиксации.

«Москвич сообщил нам, что по почте получил штраф за проезд на автомобиле без оформления цифрового пропуска в период самоизоляции»,

— объяснил Шкуматов.

Автомобилиста засекли в районе Спартаковской площади.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ларису Гузееву дважды оштрафовали в Москве. Телеведущая несколько раз превысила скорость, передвигаясь по Ленинградскому шоссе.

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