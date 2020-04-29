«Петроэлектросбыт» возобновит работу своих центров

«Петроэлектросбыт» возобновит работу своих центров
Оплатить счета можно снова лично. Фото: Baltphoto/Ольга Андроса

Граждане смогут оплатить различные услуги в 15 дежурных отделениях.

Несмотря на наличие альтернативных способов оплаты, некоторым петербуржцам привычнее посещать «Петроэлектросбыт» лично. В связи с этим, с 28 апреля заведения вновь начали свою работу. Постепенно к прежнему режиму вернутся и все центры сети. Об этом сообщила глава «Петроэлектросбыта» Екатерина Горшкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что представители компании максимально подготовились к приему граждан. Каждому клиенту при входе выдадут защитную маску. Безопасность будет обеспечена и для сотрудников. Все меры профилактики в связи с распространением коронавирусной инфекции были приняты в полном объемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рекламу на квитанциях «Петроэлектросбыта» признали законной. Жалобу подала жительница Петербурга, который не понравилось, что помимо важной информации на документе была напечатана реклама аптеки.

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