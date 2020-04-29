Богослужения в храмах Петербурга продолжат без прихожан

Ранее было заявлено, что ограничения для верующих продлятся до 28 апреля.

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной, а ограничительные меры были продлены, все храмы Санкт-Петербургской епархии РПЦ продолжат проводить службы без граждан. Это делается ради безопасности петербуржцев. Возобновить работу в прежнем режиме, религиозные учреждения смогут после особого распоряжения. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталью Родоманову.

Также, стало известно, что публикация официального документа с обращением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского о продлении вынужденных ограничений состоится сегодня, 29 апреля.

Во время активного распространения коронавирусной инфекции, православным гражданам предлагают присоединяться к богослужениям удаленно. Трансляции из храмов проводятся в различных социальных сетях и на сайте митрополии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Казанском соборе прошли пасхальные богослужения.