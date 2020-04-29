Россияне вернутся из Нью-Йорка вывозным рейсом

Россияне вернутся из Нью-Йорка вывозным рейсом
Самолеты возвращают россиян на родину. Фото: unsplash.com

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» уже вылетел из аэропорта Нью-Йорка. На борту находятся 257 граждан РФ. Все они жители различных регионов страны — Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, а также различных областей, включая Московскую и Ленинградскую. Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщило посольство России в США.

В первую очередь организуется вывоз граждан, которым требуется скорейшее возвращение домой. Это пожилые граждане, которые находились в США на лечении и учащиеся из России, которые улетали в Америку учиться в рамках различных образовательных программ, которые временно прекратили свое действие на фоне развернувшейся пандемии коронавирусной инфекции.

Всего в Америке находятся около 1,5 тысяч россиян, которые изъявили желание вернуться на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приземлился самолет с россиянами, прибывшими из Израиля.

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