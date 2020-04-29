Беглов продлил режим самоизоляции в Петербурге до 12 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, до 12 мая.

Об этом градоначальник объявил во вторник, 28 апреля, на своей официальной странице во «Вконтакте». Соответствующее заявление глава Северной столицы сделал после выступления Владимира Путина. Президент подчеркнул необходимость соблюдения режима самоизоляции до конца майских праздников, чтобы страна смогла выйти на плато по заболеваемости, и можно было бы приступить к поэтапному снятию ограничений.

Беглов также отметил, что в Петербурге борьба с «невидимым врагом» продолжается. Он напомнил, что город аккумулирует все ресурсы для этой цели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увещевания властей не убеждают петербуржцев: уже в 9:00 индекс самоизоляции опустился до 2,8 баллов.