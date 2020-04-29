Беглов продлил режим самоизоляции в Петербурге до 12 мая

Беглов продлил режим самоизоляции в Петербурге до 12 мая
Беглов снова призвал горожан оставаться дома. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, до 12 мая.

Об этом градоначальник объявил во вторник, 28 апреля, на своей официальной странице во «Вконтакте». Соответствующее заявление глава Северной столицы сделал после выступления Владимира Путина. Президент подчеркнул необходимость соблюдения режима самоизоляции до конца майских праздников, чтобы страна смогла выйти на плато по заболеваемости, и можно было бы приступить к поэтапному снятию ограничений.

Беглов также отметил, что в Петербурге борьба с «невидимым врагом» продолжается. Он напомнил, что город аккумулирует все ресурсы для этой цели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увещевания властей не убеждают петербуржцев: уже в 9:00 индекс самоизоляции опустился до 2,8 баллов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов коронавирус пандемия режим самоизоляции санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Директор волейбольного «Зенита»: после коронавируса мы очнемся в ...
Больница №20 в Петербурге получила в подарок медицинское оборудование для ...
Заседания Заксобрания началось с минуты молчания в память об умерших из-за ...
В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Беглов продлил режим самоизоляции в Петербурге до 12 мая
Детям Петербурга раздали миллион продуктовых наборов
В Петербурге двое чистоплотных граждан украли 6 бутылок шампуня
Почти 11 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки