Петербуржцам не сидится дома. Индекс самоизоляции 2,8 балла

Ограничительные меры продлили еще на 2 недели, но граждане уже расслабились.

По состоянию на 9:00, Северная столица оказалась в красной зоне индекса самоизоляции. Это означает, что на улицах находятся очень много людей. Также, показатели не радуют и в других городах-миллионниках.

Лучше всего дела обстоят в Москве, в которой активно работает система спецпропусков. Но даже с ней результаты несовершенны — 3,2 балла (на улицах много людей).

Наихудший показатель демонстрирует Новосибирск — 1,5 балла.

Пробки в Петербурге достигли двух баллов. Что является даже чем-то непривычным в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Утром пробки появились на внутренней стороне КАД. Колонна автомобилей образовалась от съезда на Народную улицу до проспекта Обуховской обороны. Все дело в произошедшем ДТП. Также, автомобилисты стояли в промежутке между Рябовским Шоссе и Шафировским проспектом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге рухнул до «красной» зоны.