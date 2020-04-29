Больница №20 в Петербурге получила в подарок медицинское оборудование для лечения коронавируса

Повсеместная нехватка средств индивидуальной защиты для медиков и профессионального оборудования значительно усложняет борьбу с пандемией. Фото: pixabay.com

Повсеместная нехватка средств индивидуальной защиты для медиков и профессионального оборудования значительно усложняет борьбу с пандемией. Фото: pixabay.com

Члены регионального исполкома общественного движения «Народный фронт за Россию» вместе с компанией «Марвел-Дистрибуция» передали петербургской больнице №20 медицинское оборудование для борьбы с COVID-19.

Об этом рассказали в пресс-службе движения «Народный фронт за Россию». Благодаря общественникам и программистам, учреждение получило аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), концентраторы кислорода, увлажнители, ротоносовые маски, дыхательные трубки и многое другое.

Городская больница №20 одной из первых в Петербурге была перепрофилирована под лечение горожан с подтвержденным коронавирусом. Отметим также, что «Марвел-Дистрибуция» — один из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов России и СНГ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице подготовлено почти 5,5 тысяч койкомест для пациентов с коронавирусной инфекцией.