В Петербурге возбудили 50 уголовных дел в отношении гендиректора Жилкомсервиса

В Петербурге возбудили 50 уголовных дел в отношении гендиректора Жилкомсервиса
Дело рассмотрит Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Фото: pixabay.com

Генерального директора «Жилкомсервис №1» Кировского района привлекут к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Компания задолжала ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» свыше 100 миллионов рублей. Оказалось, что глава «Жилкомсервиса», зная, что все поступающие на счет деньги будут списываться в счет задолженности, организовала финансовую схему, в которой средства через третьих лиц обходили арестованные счета.

Таким образом ГУП «ВКЦП» перечислил «Жилкомсервису» более 120 миллионов рублей, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Санкт-Петербурга заставила городское предприятие выплатить миллион рублей задолженности по зарплате. Погашение задолженности находится на контроле ведомства.

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В Петербурге возбудили 50 уголовных дел в отношении гендиректора Жилкомсервиса
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