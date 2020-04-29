В Петербурге возбудили 50 уголовных дел в отношении гендиректора Жилкомсервиса

Генерального директора «Жилкомсервис №1» Кировского района привлекут к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Компания задолжала ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» свыше 100 миллионов рублей. Оказалось, что глава «Жилкомсервиса», зная, что все поступающие на счет деньги будут списываться в счет задолженности, организовала финансовую схему, в которой средства через третьих лиц обходили арестованные счета.

Таким образом ГУП «ВКЦП» перечислил «Жилкомсервису» более 120 миллионов рублей, поступивших от населения в качестве оплаты коммунальных услуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Санкт-Петербурга заставила городское предприятие выплатить миллион рублей задолженности по зарплате. Погашение задолженности находится на контроле ведомства.