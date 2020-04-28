Предприятие в Петербурге задолжало сотрудникам миллион рублей

Прокуратура Северной столицы выявила нарушение в деятельности государственного унитарного предприятия «Скат».

Согласно информации, озвученной в правоохранительном ведомстве, вышеназванная организация в течение двух месяцев не выплачивала заработную плату сотрудникам. В результате долг перед работниками предприятия «Скат» составил около миллиона рублей.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о нарушении трудового законодательства, руководителю компании вынесено представление о необходимости погасить долг. Районная прокуратура контролирует исполнение прдставления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за текущий год судебные приставы Ленинградской области взыскали с должников по услугам ЖКХ почти 115 миллионов рублей. Отметим, что должником считается человек, который не оплатил квитанции за месяц и более.