В Ленобласти с должников за услуги ЖКХ взыскали более 114 млн рублей

За этот год в Ленинградской области с должников взыскали 114,9 млн рублей за коммунальные услуги, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

За минувшие три месяца судебные приставы взыскали 114 млн 984 тыс. рублей задолженности за услуги ЖКХ с жителей Ленобласти. В ведомстве сообщили, что гражданин считается должником при просрочке жилищно-коммунальных платежей за один месяц и более.

Отметим, что вся информация о ленинградцах, имеющих задолженности, размещена на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти (http://r47.fssprus.ru).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге безработного должника по алиментам приговорили к 6 месяцам исправительным работам. Мужчина должен был отдать четверть всех своих доходов несовершеннолетней дочери, однако никакого заработка у него не было.