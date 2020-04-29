Гражданам Таджикистана запретят носить русифицированные имена

Гражданам Республики Таджикистан запретят использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах. Поправки уже одобрили депутаты нижней палаты парламента.

В среду, 29 апреля, на правительственном заседании власти Таджикистана утвердили поправки, запрещающие таджикам использование русифицированных окончаний (-ов, -ова, -ев, -ева, -овна, -ович, -евна, -евич) в именах. Внесенный законопроект направлен на то, чтобы граждане республики давали детям национальные имена.

Автором инициативы выступил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен. Он подчеркнул, что граждане, которые при рождении получили славянские имена, не обязаны их менять после вступления закона в силу.

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