На двух набережных Невы установили пандусы

На двух набережных Невы установили пандусы
Новый пандус на набережной Невы. Фото: КРТИ

В Петербурге на набережных Обуховской обороны и Синопской установили пандусы. Работ выполнил СПб ГБУ «Мостотрест» по просьбам жителей города.

Первый пандус стал частью безбарьерного маршрута у Большиохтинского моста. Второй установили под Володарским мостом.

«Монтаж пандусов выполнен в рамках работы по приспособлению искусственных дорожных сооружений для маломобильных групп населения», — пояснили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Участки набережных теперь доступны всем категориям маломобильных групп населения, включая людей на инвалидных креслах, родителей с детскими колясками и граждан с тележками.

«Мостотрест» намерен в будущем установить пандусы на других участках набережных, где имеются лестничные спуски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга платформу железнодорожной станции «Яхтенная» оборудовали новым пандусом.

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